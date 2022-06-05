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Пожар в жилом доме: один человек погиб

rus.postimees.ee
Пожар в жилом доме: один человек погиб
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Спасатели. Иллюстративное фото.
Спасатели. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

Сегодня, 5 июня, в 4.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Пейпсияэре в поселке Варнья на улице Китса полыхает открытым огнем жилой дом.

По предварительным данным, в доме мог также находиться человек. На место прибыли спасательные команды Алатскиви, Муствеэ и Табавере, тартуский оперативный дежурный и спасатели-добровольцы из Пала. 

Когда спасатели прибыли на место, войти в дом было невозможно, поскольку крыша охваченного огнем жилого дома уже провалилась. Спасатели стали тушить жилой дом и надворную пристройку. К сожалению, в 7.21 в сгоревшем здании был найден мертвый мужчина. 

Распространение пожара, обнаруженного слишком поздно, было быстрым, поэтому все постройки на участке были уничтожены или значительно повреждены. На данный момент в Варнья еще продолжаются работы по тушению. Причина возгорания будет установлена в ходе производства.

В этом году в пожарах погибли 22 человека.

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