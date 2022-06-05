Пожар в жилом доме: один человек погиб

По предварительным данным, в доме мог также находиться человек. На место прибыли спасательные команды Алатскиви, Муствеэ и Табавере, тартуский оперативный дежурный и спасатели-добровольцы из Пала.

Когда спасатели прибыли на место, войти в дом было невозможно, поскольку крыша охваченного огнем жилого дома уже провалилась. Спасатели стали тушить жилой дом и надворную пристройку. К сожалению, в 7.21 в сгоревшем здании был найден мертвый мужчина.

Распространение пожара, обнаруженного слишком поздно, было быстрым, поэтому все постройки на участке были уничтожены или значительно повреждены. На данный момент в Варнья еще продолжаются работы по тушению. Причина возгорания будет установлена в ходе производства.