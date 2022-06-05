Новой возможностью отправки сообщения о ДТП уже воспользовалась пятая часть водителей

«Появившаяся в конце апреля возможность отправки электронного сообщения стала популярной благодаря тому, что жители Эстонии привыкли пользоваться веб-приложениями и что полиция и Центр тревоги рекомендуют водителям автомобилей отправлять соответствующие сообщения через смартфоны. Мы сделали процесс оформления случая, связанного с дорожным страхованием, на месте происшествия настолько простым и удобным, что возможность отправки сообщения о дорожно-транспортном происшествии на бумажном носителе со временем может быть упразднена», – сказал Кийбус.

Кийбус объяснил, что составление электронного сообщения занимает всего четверть часа, с учетом фотографирования автомобилей и окрестности. «Приложение предусмотрено, прежде всего, для оформления несчастного случая на месте происшествия с помощью смартфона, а не для его позднейшего оформления за домашним компьютером, так как благодаря этому записывается вся необходимая информация и обеспечивается корректное оформление несчастного случая. Следует обратить внимание на то, что приложение работает только в Эстонии, в нем нельзя оформлять несчастные случаи, происходящие за рубежом», – объяснил Кийбус и добавил, что это под силу любому человеку: соответствующее сообщение успешно отправил даже 76-летний человек.