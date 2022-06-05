Северная Корея запустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря

В свою очередь министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что КНДР запустила несколько баллистических ракет. Снаряды могли иметь изменяемую траекторию полета, добавил министр. Выступая перед журналистами, он отметил, что ракетные пуски, осуществляемые Северной Кореей, недопустимы, передает DW.

Ракетные испытания КНДР

В последние месяцы Северная Корея, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, провела уже целый ряд испытаний ракет. В последний раз они проходили 25 мая - тогда, по данным южнокорейских военных, было запущено три баллистические ракеты, одна из которых межконтинентальная.