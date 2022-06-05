История о двух убийствах женщин в России и предвзятости СМИ

"Это нужно для того, чтобы каждая женщина считалась жертвой, независимо от того, мать она или секс-работница, несмотря на ее социальный или экономический статус", - говорит она.

Фемицид в России

По статистике УНП ООН, в 2018 году члены семьи или интимные партнеры были ответственны за 0,7 убийств женщин на 100 000 женщин в Британии, за 2,2 - в США и за 4,1 - в России.

В начале 2017 года в России декриминализовали побои в семье, совершенные впервые, переведя из разряда уголовных в категорию административных правонарушений. В отчете Всемирного банка за 2018 год Россия получила ноль баллов по защите женщин от насилия из-за отсутствия специального закона о домашнем насилии или о сексуальных домогательствах на рабочем месте и учебной сфере.

На данный момент УНП ООН предложило принять новые критерии для классификации фемицида 95 странам, в том числе Британии и России. Если они это сделают, то, возможно, в скором времени станет понятнее, насколько эффективно каждая из стран решает проблему убийств женщин.

Многие сомневаются, что российские власти будут вести подобную статистику. Сейчас этим занимается только российская феминистка и исследовательница Любава Малышева, которая использует в качестве источников данных российские новостные ресурсы. Малышева определяет фемицид как убийство женщины мужчиной, который знает, что убивает женщину.