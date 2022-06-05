Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Олега, который вчера поздно вечером ушел из дома в Хааберсти и до сих пор не вернулся.
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 13-летнего Олега
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 13-летнего Олега
Олег ушел из дома на Хансу-теэ 4 июня в 21.30, телефон остался дома. Его рост 175 см, у него худое телосложение, на нем была одежда черного цвета. Олег может находиться в центре Таллинна.
Полиция просит всех, кто видел Олега или знает о его нынешнем местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.