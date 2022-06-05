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Полиция ищет пропавшего в Таллинне 13-летнего Олега

rus.postimees.ee
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 13-летнего Олега
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Фото: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Олега, который вчера поздно вечером ушел из дома в Хааберсти и до сих пор не вернулся. 

Олег ушел из дома на Хансу-теэ 4 июня в 21.30, телефон остался дома. Его рост 175 см, у него худое телосложение, на нем была одежда черного цвета. Олег может находиться в центре Таллинна. 

Полиция просит всех, кто видел Олега или знает о его нынешнем местонахождении, сообщить об этом по номеру 112. 

Фото: Politsei
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