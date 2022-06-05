Представления фокусника Фреда-Эрика Йохансона летом пройдут в восьми разных уголках Ласнамяэ. Вход свободный.
Фокусы и магические трюки: в Ласнамяэ пройдут бесплатные представления
Фокусы и магические трюки: в Ласнамяэ пройдут бесплатные представления
«Увлекательные фокусы сделают воскресные дни еще более запоминающимися. Выступления пройдут летом сразу в нескольких местах, чтобы все дети, и, при желании, взрослые, смогли принять участие в представлении неподалеку от своего дома», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Немые представления будут состоять из различных трюков и других элементов современной магии в сопровождении фоновой музыки.
Каждое представление продлится около 30 минут. Все спектакли начинаются в 11:00.
Представления состоятся:
- 12 июня в 11:00 на детской площадке в парке Паэ
- 19 июня в 11:00 на центральной площадке парка Тондилоо (Кивила парк)
- 26 июня в 11:00 на зелёной зоне П.Пинна (за домом П.Пинна, 1)
- 10 июля в 11:00 на детской площадке Катлери/Паасику
- 24 июля в 11:00 в парке Асундусе (на зеленой зоне между Ласнамяэ, 28 и Асундусе, 7)
- 7 августа в 11:00 в парке Тондираба (со стороны парковки ледового холла Тондираба)
- 14 августа в 11:00 на сцене парка Прийсле
- 21 августа в 11:00 на детской площадке Коорти
Ключевые слова