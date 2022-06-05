Фокусы и магические трюки: в Ласнамяэ пройдут бесплатные представления

«Увлекательные фокусы сделают воскресные дни еще более запоминающимися. Выступления пройдут летом сразу в нескольких местах, чтобы все дети, и, при желании, взрослые, смогли принять участие в представлении неподалеку от своего дома», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.