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Фокусы и магические трюки: в Ласнамяэ пройдут бесплатные представления

rus.postimees.ee
Фокусы и магические трюки: в Ласнамяэ пройдут бесплатные представления
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Иллюзионист. Фото иллюстративное.
Иллюзионист. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Представления фокусника Фреда-Эрика Йохансона летом пройдут в восьми разных уголках Ласнамяэ. Вход свободный.

«Увлекательные фокусы сделают воскресные дни еще более запоминающимися. Выступления пройдут летом сразу в нескольких местах, чтобы все дети, и, при желании, взрослые, смогли принять участие в представлении неподалеку от своего дома», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Немые представления будут состоять из различных трюков и других элементов современной магии в сопровождении фоновой музыки.

Каждое представление продлится около 30 минут. Все спектакли начинаются в 11:00.

Представления состоятся:

  • 12 июня в 11:00 на детской площадке в парке Паэ
  • 19 июня в 11:00 на центральной площадке парка Тондилоо (Кивила парк)
  • 26 июня в 11:00 на зелёной зоне П.Пинна (за домом П.Пинна, 1)
  • 10 июля в 11:00 на детской площадке Катлери/Паасику
  • 24 июля в 11:00 в парке Асундусе (на зеленой зоне между Ласнамяэ, 28 и Асундусе, 7)
  • 7 августа в 11:00 в парке Тондираба (со стороны парковки ледового холла Тондираба)
  • 14 августа в 11:00 на сцене парка Прийсле
  • 21 августа в 11:00 на детской площадке Коорти
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