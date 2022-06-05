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Недовольный клиент Alexela: я больше не хочу даже брать трубку - я знаю, что меня ждет!

Лийна Лакс
Недовольный клиент Alexela: я больше не хочу даже брать трубку - я знаю, что меня ждет!
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Elekter
Elekter Фото: Toomas Huik

Быстро растущие цены на электроэнергию поставили некоторых потребителей под сильный прессинг со стороны поставщиков услуг, пишет Postimees.

Осенью прошлого года Мартин, как и в последние годы, заключил с Alexela договор о пакете электроэнергии с равными платежами. Цена в месяц составляла 63 евро. В случае этого пакета цена согласовывается с поставщиком услуг таким образом, что в летние месяцы клиент платит больше своего фактического потребления, и это помогает компенсировать более высокие счета в зимние месяцы. Если по истечении всего периода оказывается, что человек заплатил меньше, чем его фактическое потребление, цена платежа просто увеличивается в следующем договорном периоде.

Все было хорошо до декабря, когда цены на электроэнергию начали бить рекорды. Счет Мартина по-прежнему составлял 63 евро, но было видно, что электричество на самом деле будет стоить 650 евро — по словам Мартина, такого большого счета у него не было никогда в жизни.

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