Недовольный клиент Alexela: я больше не хочу даже брать трубку - я знаю, что меня ждет!

Осенью прошлого года Мартин, как и в последние годы, заключил с Alexela договор о пакете электроэнергии с равными платежами. Цена в месяц составляла 63 евро. В случае этого пакета цена согласовывается с поставщиком услуг таким образом, что в летние месяцы клиент платит больше своего фактического потребления, и это помогает компенсировать более высокие счета в зимние месяцы. Если по истечении всего периода оказывается, что человек заплатил меньше, чем его фактическое потребление, цена платежа просто увеличивается в следующем договорном периоде.