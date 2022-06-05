В субботу, 4 июня, произошло два серьезных ДТП, одно из которых совершил пьяный водитель, по вине которого были госпитализированы четыре человека, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Пьяный водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими
Первое ДТП произошло около 16.30 в Валгамаа в волости Тырва на 4,5-м километре шоссе Тырва-Пикасилла, где перед 47-летним мотоциклистом на Suzuki с правой стороны выехал автомобиль Volvo S60, за рулем которого была 66-летняя женщина. Мотоциклист пытался избежать столкновения, свернул влево и упал. Скорая помощь доставила мотоциклиста в Валгаскую больницу для проверки состояния здоровья.
Второе ДТП произошло 18.58 в волости Вильянди в деревне Пырга на 24-м километре дороги Лооди-Хельме, где 62-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Volkswagen Passat на повороте отклонился на встречную полосу. 43-летний водитель приближающегося автомобиля Toyota Corolla попытался избежать столкновения и объехать по встречной полосе, но в последний момент водитель Volkswagen вернулся на свою полосу и произошло столкновение.
Оба водителя, а также 62-летний пассажир Volkswagen и 43-летняя пассажирка Toyota были доставлены в Вильяндискую больницу.
За последние сутки полицией на дорогах Эстонии были задержаны 36 нетрезвых водителей: у троих выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.