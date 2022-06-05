Фото ⟩ Парад народов, шоу барабанщиков и скоростные заезды на «мыльницах»: в Нарве проходят Дни города

В рамках празднования Дней города прошли спортивные состязания, конкурсы, выставки, мастерские ремесленников, концертные программы, парад народов, проживающих на территории Нарвы. Особое внимание привлекло яркое и громкое шоу барабанщиков, а также проходящая в Липовой ямке традиционная «Гонка героев», в рамках которой соревновались в скорости и умении вождения мастера самых причудливых средств передвижения. А общегородской парад народов Нарвы под музыку оркестра объединил всех нарвитян.

Традиционный «День художника» в этом году прошел около Дома народов, где была представлена программа «Код жизни», которая посвящена теме народного орнамента. В рамках программы «Ночное кино» для всех желающих все вечера с 3 по 5 июня в Нарвском замке можно было бесплатно посмотреть фильмы.