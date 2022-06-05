На предстоящей неделе в таллиннском порту Ванасадам ошвартуются 11 круизных лайнеров.

В понедельник в порт Ванасадам прибудет 315-метровый Celebrity Silhouette под мальтийским флагом. Совершающий 12-дневный рейс лайнер прибудет в Таллинн из Хельсинки и направится на Готланд. Круиз начинается и завершается в Саутгемптоне. Крейсерская скорость Celebrity Silhouette, строительство которого обошлось в 712 млн долларов, 24 узла, то есть 44 км/час.

В понедельник в Таллинн также прибудет из Хельсинки 331-метровый лайнер MSC Virtuosa, во вторник он направится в Копенгаген. Стоимость построенного несколько лет назад судна по данным Cruisemapper составляет 770 млн долларов. Virtuosa ходит под мальтийским флагом, а его крестной матерью была кинозвезда Софи Лорен. Если вообще круизные лайнеры известны своими объемами загрязнения, то Virtuosa представляет собой позитивный пример. Как и родственный ему лайнер MSC Grandios, Virtuosa имеет систему селективного каталитического восстановления, позволяющую снизить выбросы оксидов азота на 80 процентов, а замкнутая система очистки выхлопных газов снижает выбросы серы обоих судов на целых 97 процентов.

Во вторник в Ванасадам ошвартуется 333-метровое судно Preziosa под панамским флагом, совершающее двухнедельный круиз с портом отправки и завершения путешествия в германском Киле. В Таллинне лайнер совершит свою первую остановку и во вторник вечером возьмет курс на Готланд. Preziosa стоит 550 млн долларов, это 18-палубное судно высотой 66 метров, 13 палуб открыты для пользования пассажирами.