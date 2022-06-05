На предстоящей неделе в таллиннском порту Ванасадам ошвартуются 11 круизных лайнеров.
На предстоящей неделе в таллиннском порту Ванасадам ошвартуются 11 круизных лайнеров
В понедельник в порт Ванасадам прибудет 315-метровый Celebrity Silhouette под мальтийским флагом. Совершающий 12-дневный рейс лайнер прибудет в Таллинн из Хельсинки и направится на Готланд. Круиз начинается и завершается в Саутгемптоне. Крейсерская скорость Celebrity Silhouette, строительство которого обошлось в 712 млн долларов, 24 узла, то есть 44 км/час.
В понедельник в Таллинн также прибудет из Хельсинки 331-метровый лайнер MSC Virtuosa, во вторник он направится в Копенгаген. Стоимость построенного несколько лет назад судна по данным Cruisemapper составляет 770 млн долларов. Virtuosa ходит под мальтийским флагом, а его крестной матерью была кинозвезда Софи Лорен. Если вообще круизные лайнеры известны своими объемами загрязнения, то Virtuosa представляет собой позитивный пример. Как и родственный ему лайнер MSC Grandios, Virtuosa имеет систему селективного каталитического восстановления, позволяющую снизить выбросы оксидов азота на 80 процентов, а замкнутая система очистки выхлопных газов снижает выбросы серы обоих судов на целых 97 процентов.
Во вторник в Ванасадам ошвартуется 333-метровое судно Preziosa под панамским флагом, совершающее двухнедельный круиз с портом отправки и завершения путешествия в германском Киле. В Таллинне лайнер совершит свою первую остановку и во вторник вечером возьмет курс на Готланд. Preziosa стоит 550 млн долларов, это 18-палубное судно высотой 66 метров, 13 палуб открыты для пользования пассажирами.
В среду у причала Ванасадам ошвартуется 325-метровый Norwegian Getaway под багамским флагом. Он прибудет из Варнемюнде - курорта на Балтийском море в северной части германского города Ростока, и в 18 часов продолжит путь в направлении Стокгольма, а точнее Нюнесхамна. Лайнер берет на борт 3969 туристов и 1640 членов команды. В этом сезоне Norwegian Getaway больше в Эстонию заходить не станет, остальную часть года он будет ходить в Карибском море, а Таллинн, по данным Cruisemapper, планирует в следующий раз посетить 11 мая следующего года, чтобы затем на два дня направиться в Петербург.
В среду Таллинн посетит также Voyager Of The Seas под багамским флагом, это судно 311 метров длины и стоимостью 650 млн долларов. В Таллинн оно прибудет из Стокгольма и затем направится в Ригу. Voyager Of The Seas такжее планирует посетить Петербург только в следующем году. Крестная лайнера — восточногерманская фигуристка Катарина Витт.
В среду Таллинн прибудет и лайнер-люкс Hamburg. Длина ходящего под багамским флагом судна только 144 метра, а на борт оно берет только 420 пассажиров. Скромные размеры лайнера дают ему возможность бороздить воды Великих озер в Северной Америке, где Hamburg совершает круизы вот уже 15 сезонов с 1997 года. Посещения лайнером Гренландии и Северной Америки запланированы только на позднее лето этого года.
В четверг в Таллинн из Лиепаи прибудет 223-метровый Seven Seas Splendor под флагом Маршалловых островов. Лайнер-люкс летом 2016 года окрестила принцеса Монако Шарлен, после чего Seven Seas Splendor направился в свой первый двухнедельный круиз в Венецию. Оправдывая свое имя, Seven Seas Splendor посещал Карибское море, ходил в водах Африки и Южной Америки, проходил Панамский канал и побывал в Азии, Океании и у берегов Аляски. Из Эстонии Seven Seas Splendor пойдет в Хельсинки.
В пятницу Таллинн посетит прибывающий из Рюгена в северо-восточной Германии 159-метровый Star Legend под багамским флагом, он вернется в Таллинн через четыре дня.
В субботу в Таллинн прибудет из Котка 219-метровый Vasco da Gama под багамским флагом, эстонскую столицу судно покинет только в воскресенье, чтобы взять курс на Турку. Лайнер наречен именем португальского мореплавателя эпохи Великих географических открытий, первым из европейцев морским путем добравшегося до Индии.
В следующеее воскресенье Таллинн посетит Mein Schiff 6 под мальтийским флагом. Лайнер совершает круиз, начатый и завершающийся в Киле. Он прибудет в Таллинн из Гданьска, а дальше отправится в Хельсинки. Длина Mein Schiff 6 — 295 метров, стоимость 500 млн евро. Mein Schiff 3, Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5 — лайнеры той же серии, все они практически одинаковые.
Последним на предстоящей неделе в Таллинн придет MS Europa под мальтийским флагом. Лайнер прибудет из Хельсинки, а в Ригу направится только в понедельник в 13 часов.