Михкельсон: Европа должна объявить свою восточную политику несостоятельной

«Президент Франции по-прежнему ищет способы спасти военного преступника Путина от унижения. Что бы Макрон сказал этой девушке в Украине и тысячам других жертв империи зла, чьи жизни навсегда разрушены», — написал Михкельсон в социальных сетях и добавил фотографию девушки с ампутированной ногой, лежащей на больничной койке.

«Франция и Германия должны очень серьезно подумать о том, что они сделали не так, потому что нормандский формат — а Макрон мечтает же о мирном посредничестве — проложил путь к новой завоевательной войне России», — пояснил Михкельсон.

«Возможно, пришло время объявить вашу восточную политику банкротом и начать все заново. Как союзник Эстония может быть здесь хорошим помощником».

Нормандский формат был создан как неофициальный форум дипломатами Франции, Германии, России и Украины в 2014 году, после того как Россия развязала сепаратистский конфликт на востоке Украины в Донбассе. Формат был назван в честь высадки в Нормандии во время Второй мировой войны, а первая встреча состоялась в Нормандии, когда отмечалось 70-летие высадки союзников.