На фоне риторики президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон критикует европейскую политику в отношении Востока, которая, по его оценке, "обанкротилась", пишет Postimees.
Михкельсон: Европа должна объявить свою восточную политику несостоятельной
«Президент Франции по-прежнему ищет способы спасти военного преступника Путина от унижения. Что бы Макрон сказал этой девушке в Украине и тысячам других жертв империи зла, чьи жизни навсегда разрушены», — написал Михкельсон в социальных сетях и добавил фотографию девушки с ампутированной ногой, лежащей на больничной койке.
«Франция и Германия должны очень серьезно подумать о том, что они сделали не так, потому что нормандский формат — а Макрон мечтает же о мирном посредничестве — проложил путь к новой завоевательной войне России», — пояснил Михкельсон.
«Возможно, пришло время объявить вашу восточную политику банкротом и начать все заново. Как союзник Эстония может быть здесь хорошим помощником».
Нормандский формат был создан как неофициальный форум дипломатами Франции, Германии, России и Украины в 2014 году, после того как Россия развязала сепаратистский конфликт на востоке Украины в Донбассе. Формат был назван в честь высадки в Нормандии во время Второй мировой войны, а первая встреча состоялась в Нормандии, когда отмечалось 70-летие высадки союзников.
Однако в в рамках нормандского формата удалось достигнуть немногого. Минский протокол - достигнутая в белорусской столице в 2014 году договоренность о прекращении войны в Украине - был подготовлен при посредничестве Франции и Германии именно в нормандском формате. Однако остановить боевые действия не удалось, и в феврале 2015 года после шестнадцати часов переговоров был подписан новый пакет мер, известный как «Минск-2». На этом боевые действия также не прекратились, хотя стороны нормандского формата договорились, что это станет основой для будущего решения конфликта. Требование России о том, что она не была стороной конфликта и, следовательно, не связана условиями Минских соглашений, затормозило прогресс.