Карилайд: Центристская партия примет решение о дальнейших шагах в понедельник

Лидер фракции Центристской партии в Рийгикогу Яанус Карилайд сказал Postimees, что в понедельник утром соберется руководство партии, а затем и парламентская фракция Центристской партии. После этого о дальнейших шагах партии будет проинформирована общественность.

«Завтра ситуация определенно прояснится», - сказал Карилайд, добавив, что правление партии уже в пятницу сделало предложения о коалиционных переговорах "Отечеству" и EKRE. Он сказал, что в понедельник утром надо будет посмотреть, как продвигаются дела по этому вопросу.

«В настоящее время ситуация такова, что Партия реформ сделала свои предложения соцдемам и «Отечеству», так что все пять партий планируют свою деятельность, и сейчас невозможно говорить конкретнее».