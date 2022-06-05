Центристская партия сделала предложения о начале коалиционных переговоров «Отечеству» и EKRE, более точные шаги для дальнейшего продвижения в текущей политической ситуации будут предприняты в понедельник.
Карилайд: Центристская партия примет решение о дальнейших шагах в понедельник
Лидер фракции Центристской партии в Рийгикогу Яанус Карилайд сказал Postimees, что в понедельник утром соберется руководство партии, а затем и парламентская фракция Центристской партии. После этого о дальнейших шагах партии будет проинформирована общественность.
«Завтра ситуация определенно прояснится», - сказал Карилайд, добавив, что правление партии уже в пятницу сделало предложения о коалиционных переговорах "Отечеству" и EKRE. Он сказал, что в понедельник утром надо будет посмотреть, как продвигаются дела по этому вопросу.
«В настоящее время ситуация такова, что Партия реформ сделала свои предложения соцдемам и «Отечеству», так что все пять партий планируют свою деятельность, и сейчас невозможно говорить конкретнее».
На вопрос, ответили ли EKRE или «Отечество» на предложение Центристской партии, Карилайд сказал, что на данный момент информации об этом нет.