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Одному из крупнейших портов Европы грозит суперзабастовка

Лийна Лакс
Одному из крупнейших портов Европы грозит суперзабастовка
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Один из крупнейших контейнеровозов мира Cosco Shipping Libra прибывает в порт Гамбурга.
Один из крупнейших контейнеровозов мира Cosco Shipping Libra прибывает в порт Гамбурга. Фото: Chris Emil Janssen via www.imago-images.de

Порту Гамбурга, который уже сейчас страдает из-за пробок, на следующей неделе угрожает "идеальный шторм", пишет Postimees со ссылкой на немецкие СМИ.

Третий по величине порт Европы в настоящее время опасается забастовки: пропускная способность порта уже находится под давлением, и товары не могут перемещаться вглубь страны из порта с достаточной скоростью. Но теперь порту грозит первая крупная забастовка рабочих с 1970-х годов.

Издание NDR пишет, что контейнеровозам уже сейчас приходится подолгу стоять в очереди, чтобы разгрузить свой груз. Судоходная компания Hapag-Lloyd называет ситуацию неудовлетворительной. Другие судоходные компании, пообщавшиеся с изданием, также требуют, чтобы дела в порту шли быстрее.

Однако проблема не в том, что докеры не могут разгрузить свой груз с достаточной скоростью - большая озабоченность связана с тем, что грузы - особенно с Ближнего Востока - не доставляются грузовиками из порта вглубь страны достаточно быстро, и это вызывает заторы в порту. Причина, по которой здесь нет требуемой скорости, по словам издания, заключается в снижении спроса — люди просто не покупают столько, сколько раньше, и в итоге товары простаивают.

Однако теперь возможная забастовка грозит еще больше нарушить работу порта. В настоящее время ведутся переговоры о заработной плате портовых рабочих, следующее собрание представителей назначено на 10 июня, но дата так называемого трудового перемирия уже прошла, а значит, забастовке рабочих дан зеленый свет .

Вот в такой ситуации третий по величине порт Европы ждет понедельника, а вместе с ним и возможной крупной забастовки.

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