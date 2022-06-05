На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за переход в Латвии на четырехдневную рабочую неделю.
В Латвии начат сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю
В Латвии начат сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю
Инициативу представляет Денис Мелехов, который предлагает внести соответствующие изменения в статью 131 Закона о труде.
По мнению Мелехова, увеличение свободного времени будет способствовать удовлетворенности работающих, а эффективность труда не снизится. Также у людей будет больше времени для учебы и саморазвития, что будет иметь положительный экономический эффект.
Инициативу уже подписали около 400 человек.
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