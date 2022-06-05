Европа подсчитала: этот "вор" крадет больше энергии, чем отопление

В государствах-членах Европейского Союза потребность в отоплении зданий снизилась на 11 процентов с 1979 по 2021 год, в то время как потребность зданий в охлаждении за этот период почти утроилась.

Потребности зданий в отоплении значительно различаются от одного государства-члена к другому. В период с 1979 по 2021 год самый высокий спрос на отопление был зарегистрирован в Финляндии, за ней следуют Швеция, Эстония и Латвия. При этом, по данным Евростата, самый низкий спрос на отопление был на Мальте, Кипре и в Португалии.

Здания больше всего нуждались в охлаждении на Кипре, Мальте и в Греции. В Швеции, Дании и Финляндии потребность в охлаждающем оборудовании была незначительной.