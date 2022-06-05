Российская корпорация «Еврохим», чье дочернее предприятие EuroChem Terminal Sillamäe OÜ владеет портовым терминалом в Силламяэ, будет ходатайствовать перед Еврокомиссией о снятии санкций, пишет портал DV.ee, отмечая, что за счет этого производитель минеральных удобрений надеется возобновить поставки на европейский рынок.
Хозяева терминала в Силламяэ будут ходатайствовать перед ЕС об отмене санкций
Хозяева терминала в Силламяэ будут ходатайствовать перед ЕС об отмене санкций
Как сообщает Reuters, в корпорации надеются убедить ЕС снять санкции по примеру Швейцарии.
Ранее европейские государства внесли в «черный список» фактического бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко. Тот, в свою очередь, покинул пост в совете директоров производителя удобрений и передал акции предприятия своей супруге Александре.
Швейцарские власти сочли такой маневр достаточным для снятия ограничений, однако, Еврокомиссия придерживается иного мнения.
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