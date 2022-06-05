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Советник президента Турции: Финляндии и Швеции следует прекратить тратить время НАТО

rus.postimees.ee
Советник президента Турции: Финляндии и Швеции следует прекратить тратить время НАТО
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Фото: Shutterstock

Требования Турции к членству Финляндии и Швеции в НАТО остаются прежними, и вести переговоры не о чем, заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в интервью газете Dagens Nyheter.

"Неправильно, что Финляндия и Швеция тратят время НАТО в критический момент", - заявил Фахреттин Алтун в своем письменном ответе.

По словам Алтуна, Турция ждет от Швеции большего, чем просто слов. То же самое, вероятно, касается и Финляндии, передает Yle.

Турция ранее потребовала, среди прочего, снятия ограничений на экспорт оружия и выдачи противников режима и членов некоторых курдских организаций. Согласно недавнему пресс-релизу канцелярии президента Турции, Эрдоган считает, что Финляндия и Швеция поддерживают террористов.

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