Требования Турции к членству Финляндии и Швеции в НАТО остаются прежними, и вести переговоры не о чем, заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в интервью газете Dagens Nyheter.
Советник президента Турции: Финляндии и Швеции следует прекратить тратить время НАТО
Советник президента Турции: Финляндии и Швеции следует прекратить тратить время НАТО
"Неправильно, что Финляндия и Швеция тратят время НАТО в критический момент", - заявил Фахреттин Алтун в своем письменном ответе.
По словам Алтуна, Турция ждет от Швеции большего, чем просто слов. То же самое, вероятно, касается и Финляндии, передает Yle.
Турция ранее потребовала, среди прочего, снятия ограничений на экспорт оружия и выдачи противников режима и членов некоторых курдских организаций. Согласно недавнему пресс-релизу канцелярии президента Турции, Эрдоган считает, что Финляндия и Швеция поддерживают террористов.