Советник президента Турции: Финляндии и Швеции следует прекратить тратить время НАТО

"Неправильно, что Финляндия и Швеция тратят время НАТО в критический момент", - заявил Фахреттин Алтун в своем письменном ответе.

По словам Алтуна, Турция ждет от Швеции большего, чем просто слов. То же самое, вероятно, касается и Финляндии, передает Yle.