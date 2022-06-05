Певкур: правительственный кризис означает массу путаницы и для Рийгикогу

Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур сказал, что в понедельник Рийгикогу продолжит работу, поскольку его мандат длится до марта следующего года. «Те, кто покидает Рийгикогу, ушли, а те, чьи полномочия восстановлены, приступят к работе, чтобы Рийгикогу встретил свою обычную рабочую неделю».

Певкур признал, что в Рийгикогу тоже много неразберихи, потому что сложилась ситуация, когда у финансовой комиссии нет председателя, потому что Андрей Коробейник выбыл из Рийгикогу. Он сказал, что первым делом нужно избрать именно нового председателя финансовой комиссии.

Хотя управление другими комиссиями также разделено между членами распавшейся на сегодня коалиции, Певкур не считает целесообразным вносить изменения в комиссии, пока не будет достигнута ясность. «В некоторых местах, возможно, этого нельзя исключать, но скорее необходимо сначала получить ясность с коалицией, и только потом можно вносить изменения в комиссии».

По оценке Певкура, голосование по законопроектам может быть затруднено. По его словам, к счастью, большое количество законопроектов таковы, что не провоцируют политические страсти, в то же время в среду в Большом зале на втором чтении окажется законопроект о семейных пособиях.