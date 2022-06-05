По словам вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура, парламент должен найти нового председателя финансовой комиссии вместо Андрея Коробейника - никаких других серьезных изменений в комиссиях не планируется до тех пор, пока не будет достигнута ясность.
Певкур: правительственный кризис означает массу путаницы и для Рийгикогу
Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур сказал, что в понедельник Рийгикогу продолжит работу, поскольку его мандат длится до марта следующего года. «Те, кто покидает Рийгикогу, ушли, а те, чьи полномочия восстановлены, приступят к работе, чтобы Рийгикогу встретил свою обычную рабочую неделю».
Певкур признал, что в Рийгикогу тоже много неразберихи, потому что сложилась ситуация, когда у финансовой комиссии нет председателя, потому что Андрей Коробейник выбыл из Рийгикогу. Он сказал, что первым делом нужно избрать именно нового председателя финансовой комиссии.
Хотя управление другими комиссиями также разделено между членами распавшейся на сегодня коалиции, Певкур не считает целесообразным вносить изменения в комиссии, пока не будет достигнута ясность. «В некоторых местах, возможно, этого нельзя исключать, но скорее необходимо сначала получить ясность с коалицией, и только потом можно вносить изменения в комиссии».
По оценке Певкура, голосование по законопроектам может быть затруднено. По его словам, к счастью, большое количество законопроектов таковы, что не провоцируют политические страсти, в то же время в среду в Большом зале на втором чтении окажется законопроект о семейных пособиях.
«Возможно, по прошествии этого времени ясности станет больше, но вряд ли окончательные договоренности будут достигнуты», — сказал Певкур, добавив, что смена правительства, вероятно, не означает изменений в части проекта семейных пособий — те, кто был сторонником проекта семейных пособий, будут присутствовать и в среду, так что Партия реформ, вероятно, продолжит свою тактику. «Так что в эту среду рабочий день будет очень долгим и, скорее всего, затянется до утра четверга».