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Политолог: вотум недоверия Каллас не спешат выражать из-за риска внеочередных выборов

rus.postimees.ee
Политолог: вотум недоверия Каллас не спешат выражать из-за риска внеочередных выборов
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Kaja Kallase pressikonverents Stenbocki majas.
Kaja Kallase pressikonverents Stenbocki majas. Фото: Madis Veltman

Центристская партия, EKRE и "Отечество", начавшие консультации о создании коалиции, не спешат с выражением вотума недоверия нынешнему премьер-министру Кае Каллас из-за риска внеочередных выборов, считает политолог Мартин Мёльдер, по словам которого, председатель Партии реформ Кая Каллас, отправившая в отставку министров-центристов, не подала в отставку вместе со всем правительством, потому что сама хочет сформировать следующее правительство без центристов.

"Если бы Каллас подала в отставку, она бы потенциально открыла путь для создания правительства Центристской партии, EKRE и "Отечества", если такая коалиция будет создана", - приводит слова политолога портал Rus.ERR.

"Пока Кая Каллас и Партия реформ остаются в правительстве, и это правительство не подало в отставку, ему не выразили вотум недоверия, новое правительство не может вступить в должность, даже если у него будет достаточная поддержка в Рийгикогу. Основной вопрос в том, что Кая Каллас в условиях политической конкуренции не хотела упустить свое преимущество и хотела быть максимально уверенной в том, что она сформирует новое правительство", - сказал Мёльдер.

Мёльдер не исключил, что с учетом исключительно сложной ситуации в виде высокой инфляции и энергетического кризиса, остальные партии предпочтут оставить реформистов в правительстве в одиночестве до следующих выборов, не пожелав взять на себя политическую ответственность за выход из сложившейся в экономике ситуации.

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