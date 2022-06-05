Политолог: вотум недоверия Каллас не спешат выражать из-за риска внеочередных выборов

"Если бы Каллас подала в отставку, она бы потенциально открыла путь для создания правительства Центристской партии, EKRE и "Отечества", если такая коалиция будет создана", - приводит слова политолога портал Rus.ERR.

"Пока Кая Каллас и Партия реформ остаются в правительстве, и это правительство не подало в отставку, ему не выразили вотум недоверия, новое правительство не может вступить в должность, даже если у него будет достаточная поддержка в Рийгикогу. Основной вопрос в том, что Кая Каллас в условиях политической конкуренции не хотела упустить свое преимущество и хотела быть максимально уверенной в том, что она сформирует новое правительство", - сказал Мёльдер.