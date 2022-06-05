Пассажиров призвали готовиться к очередям в аэропорту Хельсинки-Вантаа

Управляющая финскими аэропортами компания Finavia указывает, что в Хельсинки-Вантаа уже были очереди по утрам, днем и в выходные дни. Это связано с оживлением полетов в период летних каникул. При этом нехватка рабочей силы, вызванная пандемией, наблюдается и в Хельсинки-Вантаа.