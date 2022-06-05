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Пассажиров призвали готовиться к очередям в аэропорту Хельсинки-Вантаа

YLE/PM
Пассажиров призвали готовиться к очередям в аэропорту Хельсинки-Вантаа
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Туристы в аэропорту Вантаа.
Туристы в аэропорту Вантаа. Фото: Lehtikuva

Во многих международных аэропортах, включая аэропорты Стокгольма, Лондона и Дублина, в последнее время наблюдались длинные очереди. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) считает, что причина кроется в нехватке рабочей силы.

Управляющая финскими аэропортами компания Finavia указывает, что в Хельсинки-Вантаа уже были очереди по утрам, днем и в выходные дни. Это связано с оживлением полетов в период летних каникул. При этом нехватка рабочей силы, вызванная пандемией, наблюдается и в Хельсинки-Вантаа.

Finavia призывает пассажиров приезжать в аэропорт вовремя, пишет портал YLE.

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