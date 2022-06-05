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Здание Рийгикогу получило бомбовое предупреждение

Андрес Эйнманн
Здание Рийгикогу получило бомбовое предупреждение
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Twitteri kasutaja tegi reedel postituse, milles teatas, et jättis riigikogusse pommi.
Twitteri kasutaja tegi reedel postituse, milles teatas, et jättis riigikogusse pommi. Фото: Toomas Huik

В пятницу один пользователь социальной сети через Twitter угрожал Рийгикогу бомбой, пишет Postimees, добавляя, что в здании бомбы обнаружено не было и взрыва не произошло.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, в полицию поступило сообщение о том, что пользователь Твиттера угрожал Рийгикогу бомбой в социальной сети.

"Поскольку здание Рийгикогу находится под постоянным наблюдением полиции, сегодня во второй половине дня полиция службы безопасности осмотрела различные помещения и внешний периметр здания и не обнаружила там ничего подозрительного", - сказал Ярва.

Полиция устанавливает личность пользователя Twitter и выясняет его мотивы.

«Напоминаем, что полиция со всей серьезностью относится к таким сообщениям, независимо от того, были ли они сделаны по телефону, в письме или в социальных сетях», — сказал Ярва.

Как сообщает Postimees, пользователь Twitter написал в пятницу вечером, что оставил в Рийгикогу бомбу. Сегодня днем ​​автор поста удалил свой аккаунт в Твиттере.

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