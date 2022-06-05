В пятницу один пользователь социальной сети через Twitter угрожал Рийгикогу бомбой, пишет Postimees, добавляя, что в здании бомбы обнаружено не было и взрыва не произошло.
Здание Рийгикогу получило бомбовое предупреждение
По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, в полицию поступило сообщение о том, что пользователь Твиттера угрожал Рийгикогу бомбой в социальной сети.
"Поскольку здание Рийгикогу находится под постоянным наблюдением полиции, сегодня во второй половине дня полиция службы безопасности осмотрела различные помещения и внешний периметр здания и не обнаружила там ничего подозрительного", - сказал Ярва.
Полиция устанавливает личность пользователя Twitter и выясняет его мотивы.
«Напоминаем, что полиция со всей серьезностью относится к таким сообщениям, независимо от того, были ли они сделаны по телефону, в письме или в социальных сетях», — сказал Ярва.
Как сообщает Postimees, пользователь Twitter написал в пятницу вечером, что оставил в Рийгикогу бомбу. Сегодня днем автор поста удалил свой аккаунт в Твиттере.