Кийслер: между центристами, EKRE и «Отечеством» уже, вероятно, достигнуто соглашение

По оценке опытного политика и бывшего члена «Отечества» Сийма Кийслера, весьма вероятно, что между Центристской партией, «Отечеством» и EKRE уже есть предварительные договоренности, иначе центристы не допустили бы распада коалиции.

«Я считаю, что то, что сейчас происходит – это игра на публику, и ее могут прератить только какие-то неожиданные обстоятельства или их срыв».