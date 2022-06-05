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Кийслер: между центристами, EKRE и «Отечеством» уже, вероятно, достигнуто соглашение

Улла Лянтс
, журналист
Кийслер: между центристами, EKRE и «Отечеством» уже, вероятно, достигнуто соглашение
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Бывший член партии «Отечество» Сийм Кийслер
Бывший член партии «Отечество» Сийм Кийслер Фото: YASUYOSHI CHIBA/AFP

По словам бывшего члена «Отечества» Сийма Кийслера, между Центристской партией, EKRE и «Отечеством» уже достигнуто соглашение, поскольку в противном случае центристы постарались бы сделать все, чтобы союз с Партией реформ сохранился.

По оценке опытного политика и бывшего члена «Отечества» Сийма Кийслера, весьма вероятно, что между Центристской партией, «Отечеством» и EKRE уже есть предварительные договоренности, иначе центристы не допустили бы распада коалиции.

«Я считаю, что то, что сейчас происходит – это игра на публику, и ее могут прератить только какие-то неожиданные обстоятельства или их срыв».

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