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Alexela: нынешнее лето будет для топливного рынка сложным

rus.postimees.ee
Alexela: нынешнее лето будет для топливного рынка сложным
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Alexela tankla.
Alexela tankla. Фото: Gunnar Siiner / Saarte Hääl

В связи с высоким туристическим сезоном летом ожидается более высокий спрос на топливо, что станет большой проблемой для нефтеперерабатывающих заводов, сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.

Кярсна сказал в утренней программе радио Äripäev, что одним из примеров повышенного спроса является увеличение количества пассажиров в статистике Таллиннского аэропорта.

Это, в свою очередь, означает повышение спроса на авиатопливо на мировом рынке, который в прошлом году был еще достаточно скромным.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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