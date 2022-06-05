Ратас: правящий союз Центристской партии с EKRE и "Отечеством" был действенным

В пятницу правление Центристской партии приняло решение начать политические консультации на предмет формирования правительства с партиями "Отечество" и EKRE.

"Основным вопросом Центристской партии является подготовка к отопительному сезону, и мы, конечно же, не хотим отказываться от повышения детских и семейных пособий. Вдобавок безопасность. Это три наиболее важных вопроса", - сказал Ратас порталу ERR в воскресенье.