По сообщению Reuters, Франция начала переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о замене нефти и дизельного топлива, пропавших после введения санкций против России.
Страны Европы начали гонку за запасами нефти: Франция обхаживает ОАЭ
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж ведет переговоры с ОАЭ с целью обеспечить поставки нефти в страну взамен российской.
"Мы ведем дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами", - заявил министр в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1.
Он отметил, что Франция осуществляет поиск источников для замены российской нефти. Ле Мэр отметил, что власти также занимаются вопросом, как заменить российский газ.
Страны Евросоюза утвердили 3 июня план по отказу за шесть месяцев, в рамках шестого пакета санкций, от большей части своего импорта нефти из РФ.
"ЕС решил запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Процесс отказа от нефти займет шесть месяцев, а от нефтепродуктов - восемь месяцев", - отмечалось в коммюнике Совета ЕС.
При этом подтверждалось, что для отдельных стран ЕС предусмотрены временные исключения.