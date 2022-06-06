Алаталу: сто дней войны — это сто дней позора России перед всем миром

Сегодня в Москве глава МИДа России Лавров дает пресс-конференцию, хотя он собирался в это время выступать в Белграде, но не смог, поскольку сразу несколько государств закрыли небо для его самолета. Путин в феврале посетил Олимпиаду в Китае, а в апреле полетел на космодром Восточный, однако с другой стороны Амура туда никто не прибыл. Таким образом, все российско-китайское сотрудничество последнего времени свелось к поездке Путина на открытие Олимпийских игр в Пекине, а также к совместной демонстрации силы китайскими и российскими бомбардировщиками, подлетавшими к Японии во время пребывания в этой стране Джо Байдена.
Сергей Лавров посещал Индию, но и от этого визита не было никакой видимой пользы. Потому что после встречи с Лавровым индийский премьер полетел в Токио как раз встречаться с Байденом. Таким образом, единственной опорой для России в мире остается сейчас ОДКБ, созданная еще в 1992 году. 16 мая впервые за долгое время Путин был в Кремле не один, а в компании президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В конце этой недели, 10 июня, в Ереване пройдет встреча глав МИДов этих стран. Только группировка этих государств смотрится сейчас единственной силой, которая более-менее стоит за спиной России в сложившейся ситуации.
Определенное влияние Россия сохраняет, конечно, в арабском мире. В середине мая Сергей Лавров посетил Алжир, Оман и Бахрейн, потом побывал на саммите стран Персидского залива, а в конце мая он находился в Эр-Рияде, где находится штаб-квартира Организации исламского сотрудничества, в которой Россия имеет статус наблюдателя. Путин обеспечил России этот статус еще в 2003 году, и это был, конечно, давльновидный ход. России важны тесные отношения с этими странами, поскольку они тоже богаты нефтью и газом.