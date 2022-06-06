Алаталу: сто дней войны — это сто дней позора России перед всем миром

Кремлю удалось в определенный момент создать для России довольно благоприятный имидж, и на Западе нашлось немало людей, которые в этот имидж поверили. Однако России достаточно было устроить войну в Европе, чтобы от этого имиджа ничего не осталось. Пока войны шли в Азии, в Африке, это не вызывало в самой Европе такого уж сильного беспокойства. К этим войнам не было приковано пристальное внимание, никто толком не следил, что там делается и что там творится. А вот когда война началась в Европе, причем война очень грубая и жестокая, тогда западный мир среагировал.

Но западный мир мог бы сделать все эти выводы гораздо раньше, например, в 2014 году. В самом начале войны в Донбассе. 24 августа 2014 года, в День независимости Украины, пророссийские сепаратисты, действовавшие на территории Донбасса, провели в Донецке парад пленных. Это очень напоминало то, что советское руководство делало в 1944 году в Москве. Когда пленных немцев гоняли через всю Москву и каждый мог плевать в них и делать с ними что угодно. Всего восемь лет назад то же самое, но еще в более жуткой форме, было устроено в Донецке. Эти кадры находятся в общем доступе. Почему мир тогда не ужаснулся тому, что такое может твориться в XXI веке? Выводы, который мир сделал после 24 февраля 2022 года, нужно было сделать еще восемь лет назад, после того парада в Донецке.