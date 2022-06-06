Пн, 6.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Алаталу: сто дней войны — это сто дней позора России перед всем миром

Павел Соболев
Алаталу: сто дней войны — это сто дней позора России перед всем миром
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • Дмитрий Медведев старается снова выставить себя подходящим преемником
  • Глубокая изоляция РФ не позволит ей думать о расширении театра военных действий за пределы Украины
  • Запад только сейчас делает выводы, которые нужно было сделать летом 2014 года

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся угроз Владимира Путина наносить удары по новым целям, а также изменившихся планов Кремля в части организации референдумов на оккупированных территориях.

- Вчера российский телеканал «Россия 1» показал новое интервью с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этого интервью Путин пригрозил, что если Украина получит от Запада дальнобойные ракеты, то Россия нанесет удары по тем объектам, по которым до сих пор ударов не наносила. За пару дней до этого бывший президент РФ Дмитрий Медведев говорил, что после новых поставок Западом вооружений для Украины Россия может нанести удары по центрам принятия решений, которые находятся за пределами Украины. О каких таких новых целях для атак рассуждают сейчас Путин и его окружение? Это пустые слова? Или же угрозы атаковать какие-то объекты на территории стран НАТО?

- Если рассуждать о заявлениях Медведева, то я бы сказал, что по ним очень хорошо заметно, что сейчас в России идет борьба за место наследника власти. Многие политики по этой причине стараются выглядеть как можно смелее. Постоянные декларации Медведева, с которыми он сейчас выступает, преследуют именно эту цель. Он хочет как следует показать себя.

Что же касается заявлений Путина, то за ними последовали и практические шаги. Ведь вчера Россия снова нанесла масштабные удары по Киеву, чего не происходило с конца апреля. Разумеется, это была поддержка на деле тому, о чем говорил Путин. Однако пока не выглядит вероятным, чтобы Россия могла попробовать расширить театр военных действий за пределы территории Украины. Это было бы трудно сделать в условиях той глубокой изоляции, в которой оказалась Москва.

Сегодня в Москве глава МИДа России Лавров дает пресс-конференцию, хотя он собирался в это время выступать в Белграде, но не смог, поскольку сразу несколько государств закрыли небо для его самолета. Путин в феврале посетил Олимпиаду в Китае, а в апреле полетел на космодром Восточный, однако с другой стороны Амура туда никто не прибыл. Таким образом, все российско-китайское сотрудничество последнего времени свелось к поездке Путина на открытие Олимпийских игр в Пекине, а также к совместной демонстрации силы китайскими и российскими бомбардировщиками, подлетавшими к Японии во время пребывания в этой стране Джо Байдена.

Сергей Лавров посещал Индию, но и от этого визита не было никакой видимой пользы. Потому что после встречи с Лавровым индийский премьер полетел в Токио как раз встречаться с Байденом. Таким образом, единственной опорой для России в мире остается сейчас ОДКБ, созданная еще в 1992 году. 16 мая впервые за долгое время Путин был в Кремле не один, а в компании президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В конце этой недели, 10 июня, в Ереване пройдет встреча глав МИДов этих стран. Только группировка этих государств смотрится сейчас единственной силой, которая более-менее стоит за спиной России в сложившейся ситуации.

Определенное влияние Россия сохраняет, конечно, в арабском мире. В середине мая Сергей Лавров посетил Алжир, Оман и Бахрейн, потом побывал на саммите стран Персидского залива, а в конце мая он находился в Эр-Рияде, где находится штаб-квартира Организации исламского сотрудничества, в которой Россия имеет статус наблюдателя. Путин обеспечил России этот статус еще в 2003 году, и это был, конечно, давльновидный ход. России важны тесные отношения с этими странами, поскольку они тоже богаты нефтью и газом.

Однако в это же самое время страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении производства нефти, что, конечно, было крайне невыгодно для России в сложившемся положении. Кроме того, в конце мая администрация президента США Джо Байдена разрешила компаниям из Испании и Италии покупать нефть у Венесуэлы. Налицо резкое отношение политики США в отношении традиционных российских партнеров в Латинской Америке. Не только Венесуэлы, но и Кубы.

А 15 июня начнется традиционный Петербургский экономический форум. Пока о своем участии на высшем уровне в нем сообщили только Египет и Китай. Все вместе это показывает, насколько глубока изоляция, в которой оказалась сейчас Россия. После Второй мировой войны говорилось о железном занавесе, потом, можно сказать, Хрущев построил Берлинскую стену. А сейчас эта стена, пусть и условная, уже совсем вплотную приблизилась к границам самой России.

- Правительство Испании только что объявило, что готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты. Отмечается, что ранее власти Испании передавали украинской стороне только боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение. Одна за другой страны Запада сообщают о своей готовности в самое ближайшее время поставить Украине тяжелое вооружение. Можно ли сказать, что этот процесс уже необратим и что в предстоящие недели парад таких анонсов о направлении Украине тяжелого оружия будет только продолжаться и продолжаться?

- Да, именно так это и будет происходить. Сейчас мир переживает кризис, а когда кризис заканчивается, всегда наступает принципиально новая ситуация. Завтра мы будем оценивать уже совершенно по-другому те вещи, которым так удивляемся сегодня.

Кремлю удалось в определенный момент создать для России довольно благоприятный имидж, и на Западе нашлось немало людей, которые в этот имидж поверили. Однако России достаточно было устроить войну в Европе, чтобы от этого имиджа ничего не осталось. Пока войны шли в Азии, в Африке, это не вызывало в самой Европе такого уж сильного беспокойства. К этим войнам не было приковано пристальное внимание, никто толком не следил, что там делается и что там творится. А вот когда война началась в Европе, причем война очень грубая и жестокая, тогда западный мир среагировал.

Но западный мир мог бы сделать все эти выводы гораздо раньше, например, в 2014 году. В самом начале войны в Донбассе. 24 августа 2014 года, в День независимости Украины, пророссийские сепаратисты, действовавшие на территории Донбасса, провели в Донецке парад пленных. Это очень напоминало то, что советское руководство делало в 1944 году в Москве. Когда пленных немцев гоняли через всю Москву и каждый мог плевать в них и делать с ними что угодно. Всего восемь лет назад то же самое, но еще в более жуткой форме, было устроено в Донецке. Эти кадры находятся в общем доступе. Почему мир тогда не ужаснулся тому, что такое может твориться в XXI веке? Выводы, который мир сделал после 24 февраля 2022 года, нужно было сделать еще восемь лет назад, после того парада в Донецке.

Если бы эти выводы были сделаны своевременно, можно было бы избежать огромного количества жертв и разрушений в той же Украине. Поэтому чем быстрее сейчас мы будем менять свои взгляды на какие-то вещи и свои оценки чего-то, тем лучше будет и для Украины, и для всего мира.

- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил на днях, что референдумы на контролируемых российскими войсками украинских территориях вряд ли возможны в нынешних обстоятельствах, поскольку сначала нужно обеспечить безопасность этих территорий. Почему Кремль стал намного сдержаннее в этом вопросе? Хочет формально следовать официальной позиции Москвы, согласно которой оккупация Украины не является целью РФ? Или же в Кремле понимают, что на фоне крайней враждебности к оккупантам населения Херсонской и Запорожской областей даже фальшивые референдумы организовать там будет очень сложно?

- Хорошо уже то, что Песков начинает признавать, что все расчеты, сделанные в Кремле перед войной насчет настроений украинского народа, оказались неверными. Мы знаем, что в России есть целые институты, которые занимаются исследованиями того, какие позиции по определенным вопросам занимают те или иные нации. И вот на основании таких исследований было почему-то решено, что в тех регионах Украины, где живут преимущественно люди с родным русским языком, должны быть очень сильные пророссийские настроения. Что люди там поддерживают Россию. Но практика показала, что сами эти люди оценивают ситуацию совершенно по-другому.

России казалось, что в этих регионах люди будут встречать с цветами российские войска. И что оттуда легко будет показать картинку с радушным приемом. Но сейчас в Кремле стали понимать, что сколь-нибудь правдоподобно выглядящие референдумы там не устроить. Что там найдется достаточное количество людей, которые осмелятся протестовать против таких постановок. Потому что у этих людей там раньше была свободная жизнь. По этой причине Россия начинает отступать в этих регионах от своих планов. Потому что понимает, что установить там оккупационный режим как-то возможно, а вот убедительно срежиссировать какие-то референдумы — уже непосильная задача.

- Минувшая пятница стала сотым днем российского военного вторжения в Украину. Есть данные, что накануне этого дня администрация президента России попросила государственные СМИ не акцентировать внимание на этой дате. Кремль счел, что если акцентировать внимание на датах войны, то это может заставить россиян задуматься о ее целях и успешности. Действительно ли власть в РФ сейчас очень опасается разочарования в войне даже среди тех слоев населения России, которые эту войну поначалу поддерживали?

- Я думаю, что в Кремле чувствуют, что Россия уже проиграла эту войну. Если начинаются такие манипуляции с игнорированием каких-то дат, отрезков времени, что длится эта война, это очень красноречиво показывает, как много ошибок было допущено российским руководством при планировании этой войны. Показывает, насколько ошибочной была и та политика, которую Россия проводила в течение этих ста дней. По сути, российской власти пришлось бы сейчас признать, что Россия ничего не добилась в Украине за этот срок. Что Россия опозорилась перед всем миром.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх