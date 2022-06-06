Студия Postimees: как будет реагировать Кремль на новые поставки Киеву странами Запада тяжелого вооружения?

- Вчера российские военные нанесли ракетные удары по вагоноремонтному заводу в Киеве. Министерство обороны России утверждает, что там находились поставленные Европой танки и другая бронетехника. Однако власти Украины заявили, что на заводе находились только полувагоны и зерновозы, и пригласили журналистов в этом убедиться. Такого крупного обстрела Киева, как вчера, в украинской столице не наблюдалось уже довольно давно. Можно ли сказать, что этот обстрел — демонстративная реакция руководства РФ на анонсы новых поставок Украине мощного оружия Вашингтоном и европейскими странами?

- Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на международной конференции по безопасности в Братиславе, сказал, что его оптимистичный прогноз состоит в том, что война может закончиться к концу года. По его словам, чтобы этот прогноз сбылся, Украине по-прежнему нужно тяжелое вооружение. В первую очередь — реактивные системы залпового огня, а также танки, противокорабельные и беспилотные комплексы, ракеты, средства ПВО. Действительно ли именно от скорости и объемов поставок вооружений Украине сейчас в самую первую очередь зависят и сроки окончания войны, и ее исход?

- Компания CNN в конце прошлой недели со ссылкой на неназванные источники сообщила, что власти США, ЕC и Великобритании последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждается план прекращения войны путем переговоров. Во время этих встреч, в частности, обсуждался план Италии, предусматривающий полную автономию Крыма и Донбасса. Будет ли наряду с увеличением оружейных поставок Киеву усиливаться и стремление Запада склонить Украину к замораживанию конфликта переговорным путем? Будет ли идти речь о каких-то уступках Москве? Или эта идея потеряла актуальность?