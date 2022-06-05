СМИ: три страны закрыли небо для пролета в Белград главы МИД России

Издание отмечает, что глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила ранее в воскресенье, что ситуация с прибытием Лаврова в Белград «чрезвычайно осложнена», и что всей логистикой занимается президент Сербии Александр Вучич.

«Действительно невероятно, что ситуация в Европе и в мире такова, что президент одной из стран должен заниматься такими вещами, как логистикой полета министра иностранных дел (другой страны), от чего зависит, доберется он или нет», – прокомментировала ситуацию Брнабич в эфире сербского телевидения.

Ранее на этой неделе Вучич заявлял, что договоренность о визите Лаврова достигнута, однако ситуация не будет окончательно ясна до тех пор, пока все точно не определится.