Член Рийгикогу и председатель партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер восстанавливается в больнице после операции.
Восстанавливающийся после операции Сеэдер: завидую тем, кто легко может передвигаться
Хелир-Вальдор Сеэдер (57 лет) находится в больнице, где ему провели плановую операцию. Политик делится в соцсетях мыслями о том, как хорошо снова оказаться на улице и наблюдать за двигающимися людьми:
«В течение нескольких дней я выхожу на свежий воздух с помощью вспомогательных средств и наслаждаюсь наступающим летом. Любуюсь тем, как легко люди передвигаются, используя свои собственные естественные части тела. Это заставляет немного завидовать. Но ничего, скоро я снова буду на ногах благодаря прекрасному медицинскому персоналу».
Снимок сделан на балконе Ида-Таллиннской центральной больницы. Сеэдер находится в больнице с понедельника.
Политик сообщил Elu24, что ему, вероятно, придется пробыть в больнице до конца следующей недели. «Но все зависит от восстановления и развития, о которых заранее никто точно не знает», – говорит Сеэдер. В чем именно заключалась операция, Сеэдер пока не сообщил.
«Никто не мог предвидеть, что такая горячая и бурная политическая жизнь разразится в Эстонии в начале июня», – говорит Сеэдер, имея в виду продолжающийся правительственный кризис.
Политик активен в больнице. «Я работаю как по существу, так и формально. Формально у члена Рийгикогу нет права на отпуск», – признает он. Сеэдер проводит встречи через интернет.
«Работа продолжается в том виде, в каком она была во время коронавируса. Только сейчас я работаю из больничной палаты», – рассказал Сеэдер.