Восстанавливающийся после операции Сеэдер: завидую тем, кто легко может передвигаться

Хелир-Вальдор Сеэдер (57 лет) находится в больнице, где ему провели плановую операцию. Политик делится в соцсетях мыслями о том, как хорошо снова оказаться на улице и наблюдать за двигающимися людьми:

«В течение нескольких дней я выхожу на свежий воздух с помощью вспомогательных средств и наслаждаюсь наступающим летом. Любуюсь тем, как легко люди передвигаются, используя свои собственные естественные части тела. Это заставляет немного завидовать. Но ничего, скоро я снова буду на ногах благодаря прекрасному медицинскому персоналу».

Снимок сделан на балконе Ида-Таллиннской центральной больницы. Сеэдер находится в больнице с понедельника.

Политик сообщил Elu24, что ему, вероятно, придется пробыть в больнице до конца следующей недели. «Но все зависит от восстановления и развития, о которых заранее никто точно не знает», – говорит Сеэдер. В чем именно заключалась операция, Сеэдер пока не сообщил.

«Никто не мог предвидеть, что такая горячая и бурная политическая жизнь разразится в Эстонии в начале июня», – говорит Сеэдер, имея в виду продолжающийся правительственный кризис.

Политик активен в больнице. «Я работаю как по существу, так и формально. Формально у члена Рийгикогу нет права на отпуск», – признает он. Сеэдер проводит встречи через интернет.