Референдум в Казахстане по изменению конституции признан состоявшимся

Референдум в Казахстане о внесении поправок в конституцию признан состоявшимся, достигнут необходимый порог явки. Об этом в воскресенье, 5 июня, заявила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова. «Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан», имеющих на это право, отметила она. На 20:00 по местному времени бюллетени получили 67,65 процента от общего количества жителей, включенных в списки.

Предварительные итоги будут озвучены 6 июня, указал заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров. В ходе референдума граждане Казахстана должны были ответить на один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в конституцию Республики Казахстан (РК), изложенные в проекте закона »О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК«, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?»

В конституцию предлагалось внести 56 поправок. Изменения должны коснуться трети статей Основного закона страны.

Вопрос поддержки Токаева на фоне предстоящих в 2024 году выборов

Референдум - личная инициатива президента страны Касым-Жомарта Токаева. Ряд экспертов считает, что власть тем самым предлагает народу выразить поддержку главе государства. Президентские выборы в Казахстане должны состояться 1 декабря 2024 года.

Из новой редакции конституции исключается упоминание об особом статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который правил страной на протяжении трех десятилетий и был провозглашен «лидером нации – елбасы». Кроме того, предлагается воссоздать Конституционный суд Казахстана. Реформа предусматривает преобразование Казахстана из «суперпрезидентской» в «президентскую республику с сильным парламентом».

Критики не верят, что поправки изменят авторитарную систему

Критики сомневаются, что принятие предлагаемых поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым.

Действующая конституция Казахстана была принята в 1995 году.