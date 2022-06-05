Мощный взрыв в Бангладеш на складе с одеждой для Запада. Более 40 человек погибли, сотни раненых

Взрыв произошел уже после того, как сотни пожарных приступили к тушению. Причины пожара пока не известны, однако власти полагают, что в нескольких контейнерах могли храниться горючие химикаты.

Местные больницы переполнены ранеными, власти призывают добровольцев сдавать кровь. Часть пострадавших доставлена в военные госпитали.

Многие раненые находятся в критическом состоянии, и медики опасаются, что число жертв может возрасти.

Взрыв произошел уже после того, как на складе контейнеров начался пожар Фото: Reuters

В воскресенье добровольцы продолжали выносить из тлеющих руин склада тела погибших. В результате взрыва получили ранения по меньшей мере пятеро пожарных. Среди многих пропавших без вести числится несколько журналистов, прибывших на пожар.

Взрыв был таким мощным, что его было слышно за несколько километров, а в ближайших здания выбило стекла. Как рассказал журналистам один из владельцев местных магазинов, осколок со склада пролетел более полукилометра и упал у него в пруду. По его словам, после взрыва прошел настоящий огненный дождь.

В воскресенье на складе еще оставались очаги пожара Фото: Getty Images

На месте пожара остались обгоревшие остовы контейнеров и обвалившаяся крыша склада.