Пять голов Месси помогли сборной Аргентине разгромить Эстонию

Все пять голов провел Лионель Месси: он отличился на 9 (с пенальти), 45, 47, 71, 76 минутах, пишет «Интерфакс».

Благодаря своей результативности, нападающий «Пари Сен-Жермен» довел до 86 число голов за национальную команду Аргентины. Это вывело 34-летнего футболиста на четвертое место в списке игроков по числу голов за сборные. Месси опередил венгра Ференца Пушкаша (84). На первом месте находится португалец Криштиану Роналду (117).