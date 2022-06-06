Ночью в 23:45 в волости Хальяла (Ляэне-Вирумаа) легковой автомобиль Mazda съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погиб 66-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.
Автомобиль Mazda вылетел в кювет, погиб 66-летний пассажир
ДТП произошло на первом километре шоссе Выле-Ванамыйза, где находившийся за рулем Mazda 626 50-летний мужчина не справился с управлением — транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево.
В результате столкновения на месте происшествия погиб пассажир, 66-летний мужчина, который, по первоначальным данным, не был пристегнут ремнем безопасности.
Скорая помощь доставила в больницу на медосмотр 50-летнего водителя. У стражей порядка есть основание полагать, что в момент ДТП он не был трезв.
Патрульный полицейский Раквереского полицейского участка Тауно Веттик напомнил, что после употребления алкоголя нельзя садиться за руль. «Если вы увидите подобное поведение, нужно сделать все возможное, чтобы остановить человека, и обязательно позвонить по номеру 112, - сказал Веттик. - Использование ремня безопасности в машине — элементарная вещь и, к счастью, у большей части людей это стало автоматическим движением, которое может спасти жизнь».
Чтобы установить детали произошедшего, начато уголовное производство.