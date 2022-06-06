Летом в Таллинне детей и молодежь ждут 300 лагерей

«До конца учебного года осталась всего одна неделя, время задуматься о том, как провести длящиеся почти три месяца летние каникулы. Продолжительный отдых помогает избавиться от усталости, но в то же время это хорошая возможность накопить впечатления, найти новых друзей и зарядиться положительной энергией, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Детям и молодежи предлагают множество занятий как в Таллинне, так и по всей Эстонии. В городских лагерях можно, например, научиться серфингу и танцам, мастерить, заниматься робототехникой, или даже принять участие в городском лагере принцесс. Пройдут экскурсии и посещения интересных мест. Надеюсь, что все школьники найдут подходящую возможность, чтобы провести лето активно и приятно!»