Таллиннский департамент образования собрал на своей домашней странице информацию о летних лагерях. В программе как лагеря, работающие в Таллинне, так и по всей Эстонии, а занятия подготовлены для детей разного возраста.
Летом в Таллинне детей и молодежь ждут 300 лагерей
«До конца учебного года осталась всего одна неделя, время задуматься о том, как провести длящиеся почти три месяца летние каникулы. Продолжительный отдых помогает избавиться от усталости, но в то же время это хорошая возможность накопить впечатления, найти новых друзей и зарядиться положительной энергией, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Детям и молодежи предлагают множество занятий как в Таллинне, так и по всей Эстонии. В городских лагерях можно, например, научиться серфингу и танцам, мастерить, заниматься робототехникой, или даже принять участие в городском лагере принцесс. Пройдут экскурсии и посещения интересных мест. Надеюсь, что все школьники найдут подходящую возможность, чтобы провести лето активно и приятно!»
С летней программой можно ознакомиться на странице Таллиннского департамента образования. В программе лагеря, работа в которых будет организована на эстонском и русском языках. В списке указаны организатор, место и время проведения, целевая аудитория, направленность, а также информация о стоимости и регистрации.
Лагеря пройдут, например, на острове Муху, в Клоогаранна, в Таэваскоя, в Кургъярве и на Сааремаа, а занятия подготовлены для детей разного возраста и молодежи.
Программа дополняется, первые смены откроются уже в июне.