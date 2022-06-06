Автогол решил. Сборная Украины не будет выступать на ЧМ-2022

По ходу матча украинцы нанесли девять ударов в створ ворот соперника, однако не смогли забить ни разу. Данное количество ударов в створ ворот без забитых мячей является наибольшим показателем для всех команд, игравших на стадии квалификации чемпионата мира — 2022, в отдельно взятом матче, сообщает служба статистики Opta в своём «твиттере». Таким образом, футболисты сборной Украины установили антирекорд по данному показателю.