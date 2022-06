Не пугайтесь: в порту Мууга будет тестироваться сирена тревоги

В Эстонии сирены используются крупными предприятиями, работающими с опасными химическими веществами, для информирования находящихся поблизости людей о потенциальной опасности. Такие сирены используют и базирующиеся в порту Мууга предприятия AS Liwathon E.O.S. Pakterminal, AS Liwathon E.O.S Stivterminal, AS Olerex Terminal, Neste Eesti AS, Vesta Terminal Tallinn OÜ и AS DBT. Предприятия проводят тестирование сирен раз в месяц и используют для этого специальный звуковой сигнал.