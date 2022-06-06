Сегодня с 11:00 до 13:00 Спасательный департамент и Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел в сотрудничестве с базирующимися в Мууга предприятиями будет тестировать сирены тревоги.
Не пугайтесь: в порту Мууга будет тестироваться сирена тревоги
«Единой эстонской системы сирен тревоги в стране пока нет, но Спасательный департамент уже начал ее разрабатывать. Перед Спасательным департаментом стоит задача разработать общереспубликанскую систему оповещения об опасности на базе сирен, которую смогли бы услышать как можно больше людей, и которая имела бы центральное управление. С точки зрения защиты населения это крупнейшая инвестиция, которая была сделана за последние 30 лет», - объяснил руководитель проекта по разработки системы сирен тревоги Спасательного департамента Тамбет Води. Государство выделило на установку системы 4,5 миллионов евро.
В Эстонии сирены используются крупными предприятиями, работающими с опасными химическими веществами, для информирования находящихся поблизости людей о потенциальной опасности. Такие сирены используют и базирующиеся в порту Мууга предприятия AS Liwathon E.O.S. Pakterminal, AS Liwathon E.O.S Stivterminal, AS Olerex Terminal, Neste Eesti AS, Vesta Terminal Tallinn OÜ и AS DBT. Предприятия проводят тестирование сирен раз в месяц и используют для этого специальный звуковой сигнал.
Сегодня, 6 июня, тестирование отличается от предыдущих, так как будет звучать звуковой сигнал, используемый при реальных чрезвычайных ситуациях. Сперва предприятия включат по очереди звуковые сигналы. Общий сигнал тревоги длится около минуты и имеет волнообразный звук, который повторяется минимум три раза после 30-секундной паузы. О завершении общего сигнала тревоги сообщает звук длительностью в одну минуту, который звучит один раз. В конце теста все предприятия включат сирены одновременно.
Тамбет Води объяснил, что благодаря этому тестированию мы узнаем, на каком удалении реально слышно оповещение и как звучат сирены разных предприятий одновременно. Эта информация даст понять, что нужно учитывать при установки сирены в других районах, чтобы ее было слышно как можно лучше.
«Поэтому, если вы услышите звуки сирены 6 июня в Мууга, то не надо ничего делать и беспокоиться. Вы будете знать, что если произойдет реальная беда, то вы узнаете об этом одними из первых и сможете быстрее действовать», - добавил Води.
Систему оповещения на основе сирен тревоги установят в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Маарду, Раквере, Кейла, Вильянди, Валге, Курессааре и Хаапсалу.
По плану первые устройства будут установлены в конце 2022 года, а вся система будет готова к июлю 2023 года. Во время установки сирен будет также проходить тестирование, которые может вызвать у местных жителей дискомфорт, но Спасательный департамент будет оповещать о тестировании заранее. В будущем планируется тестирование систем тревоги на регулярной основе.