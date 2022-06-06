Не пугайтесь: в порту Мууга будет тестироваться сирена тревоги

Тамбет Води объяснил, что благодаря этому тестированию мы узнаем, на каком удалении реально слышно оповещение и как звучат сирены разных предприятий одновременно. Эта информация даст понять, что нужно учитывать при установки сирены в других районах, чтобы ее было слышно как можно лучше.

«Поэтому, если вы услышите звуки сирены 6 июня в Мууга, то не надо ничего делать и беспокоиться. Вы будете знать, что если произойдет реальная беда, то вы узнаете об этом одними из первых и сможете быстрее действовать», - добавил Води.

Систему оповещения на основе сирен тревоги установят в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Маарду, Раквере, Кейла, Вильянди, Валге, Курессааре и Хаапсалу.