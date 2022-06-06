Политическая кухня Украины военного времени: распри и вера в себя

Надо отметить, что несмотря на то, что в некоторых городах уже были снесены памятники Пушкину, далеко не все общество поддерживает такие действия, считая, что украинцы должны быть выше наших врагов и не опускаться до их уровня. Однако кажется, что каждый последующий день войны всё же будет не в пользу вторых и в итоге демонтажа не избежать даже киевлянину Булгакову.

Внутренняя политика

Несмотря на то, что в вопросах выбора внешнеполитического курса значительных противоречий в украинском обществе не наблюдается, во внутренней политике не все так однозначно.

В первые недели после 24 февраля простые украинцы и политики разного толка сплотились как никогда вокруг власти в лице президента Зеленского, рейтинг поддержки которого теперь превышает его показатель во втором туре президентских выборов.

Но с развитием ситуации на фронтах, когда удалось преодолеть риск быстрого захвата Киева и Харькова, изгнав российские войска с севера Украины, постепенно возобновилась и привычная украинская политическая жизнь, когда, с одной стороны, журналистский пул бывшего президента Украины Порошенко сначала начал обвинять власть в ущемлении свободы слова (после выключения вещания телеканалов «Прямой», «5 канал» и «Эспрессо» в цифровой сети Т2), а далее украинскому обществу была представлена любимая украинская тема «зрады» (предательства).