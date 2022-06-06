Ратас: Партия реформ пытается исключить парламент из процесса управления государством

Принятое в пятницу решение лидера Партии реформ, премьер-министра Кая Каллас, уволить семь министров из Центристской партии без предварительного уведомления — это новая низшая точка в политической культуре. Вместо цели действующего правительства это привело к путанице и неопределенности в повседневной работе министерств, и также негативно отразилось на международных отношениях. Если премьер-министр посчитал, что коалиция закончилась, ему следовало подать президенту Республики прошение об отставке, а предыдущее правительство продолжало бы существовать до прихода к власти нового правительства. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда Эстонией правит одна Партия реформ без мандата, поскольку одна треть депутатов парламента принадлежит к их фракции. Подобный обход большинства Рийгикогу противоречит духу Конституции.

Это было неуместно, и можно сказать, что увольнение министров как высших руководителей в своей области было достаточно надменным решением. А именно, все семь министров слышали о своем увольнении через прессу, что, вероятно, является первым и, надеюсь, последним подобным случаем в истории эстонской политики. В это очень непростое время важно, чтобы мы были активны в решении как внутренних вопросов, так и внешнеполитических. Очевидно, что восемь министров не смогут выполнить работу пятнадцати министров на удовлетворительном уровне.