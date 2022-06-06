Спикер Рийгикогу и лидер Центристской партии Юри Ратас сделал заявление в связи с решением премьер-министра Каи Каллас освободить от должности семерых министров от Центристской партии. Ниже публикуем перевод его заявления в полном объеме.
Ратас: Партия реформ пытается исключить парламент из процесса управления государством
Принятое в пятницу решение лидера Партии реформ, премьер-министра Кая Каллас, уволить семь министров из Центристской партии без предварительного уведомления — это новая низшая точка в политической культуре. Вместо цели действующего правительства это привело к путанице и неопределенности в повседневной работе министерств, и также негативно отразилось на международных отношениях. Если премьер-министр посчитал, что коалиция закончилась, ему следовало подать президенту Республики прошение об отставке, а предыдущее правительство продолжало бы существовать до прихода к власти нового правительства. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда Эстонией правит одна Партия реформ без мандата, поскольку одна треть депутатов парламента принадлежит к их фракции. Подобный обход большинства Рийгикогу противоречит духу Конституции.
Это было неуместно, и можно сказать, что увольнение министров как высших руководителей в своей области было достаточно надменным решением. А именно, все семь министров слышали о своем увольнении через прессу, что, вероятно, является первым и, надеюсь, последним подобным случаем в истории эстонской политики. В это очень непростое время важно, чтобы мы были активны в решении как внутренних вопросов, так и внешнеполитических. Очевидно, что восемь министров не смогут выполнить работу пятнадцати министров на удовлетворительном уровне.
Вместо вакуума власти, созданного премьер-министром, нам нужно правительство, способное рассуждать разумно, и также способное эффективно сотрудничать с Рийгикогу. И война России в Украине, и подъем благосостояния нашего народа, и подготовка к новому отопительному сезону требуют ежедневных усилий и поиска договоренностей. Навешивать ярлыки на избранные эстонским народом в парламент политические партии и делить их на правых и неправых в нынешней ситуации особенно неуместно. Чтобы преодолеть кризисы, общество нужно объединять, а не разделять. К сожалению, направление, выбранное Партией реформ, снова является противоположным.
Одной из причин роспуска коалиции называют проект Закона о семейных пособиях, который совместно инициировали члены четырех фракций Рийгикогу. Однако стремление большинства парламентариев к увеличению детских и семейных пособий никоим образом не оправдывает увольнение министров Центристской партии. Скорее, этот шаг означает отделение правительства Партии реформ от парламента и преднамеренное углубление противостояния. Я считаю правильным, что на этой неделе мы продвинем в Рийгикогу проект Закона о семейных пособиях, который значительно увеличит детские и семейные пособия, чтобы смягчить воздействие повышения цен на наши семьи. Я еще раз призываю Партию реформ отказаться от каких-либо препятствий и поддержать законопроект.
В нынешнем кризисе не следует на минуту забывать о том, что Эстония является парламентской Республикой. Это означает, что обсуждение важных политических решений, законопроекта и формирования нового правительства должно проходить в парламенте, а не на пресс-конференциях в доме Стенбока или где-то в беличьей норе. В соответствии со статьей 65 Конституции Рийгикогу уполномочивает кандидата в премьер-министры сформировать правительство Республики. Попытка Партии реформ фактически исключить парламент из управления страной неприемлема и не увенчается успехом.