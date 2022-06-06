Сегодня утром на Тоомпеа собралось правление Центристской партии, чтобы обсудить дальнейшие шаги в правительственном кризисе. Центристская партия хочет выдвинуть кандидатуру Яака Ааба на пост председателя финансовой комиссии вместо покинувшего парламент Андрея Коробейника.
Галерея ⟩ Центристская партия собралась на кризисное совещание
Центристская партия собралась на кризисное совещание
Как пишет Postimees, сегодня утром правление Центристской партии обсуждает дальнейшие шаги в разрешении политического кризиса. Поскольку избранные в Рийгикогу министры возвращаются в парламент, их замещающие члены должны уйти. Из-за этого место в парламенте потеряет председатель финансовой комиссии Андрей Коробейник, вместо которого центристы хотят выдвинуть Яака Ааба.
Центристская пария предложила EKRE и «Отечеству» сформировать новое правительство. «Отечество» обещало принять решение относительно того, с кем будет вести переговоры, сегодня после полудня.
В прошлую пятницу премьер-министр Кая Каллас заявила, что прекращает сотрудничество с Центристской партией и попросила президента освободить от должностей министров-центристов.