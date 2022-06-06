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Галерея ⟩ Центристская партия собралась на кризисное совещание

rus.postimees.ee
Центристская партия собралась на кризисное совещание
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Сегодня утром на Тоомпеа собралось правление Центристской партии, чтобы обсудить дальнейшие шаги в правительственном кризисе. Центристская партия хочет выдвинуть кандидатуру Яака Ааба на пост председателя финансовой комиссии вместо покинувшего парламент Андрея Коробейника.

Как пишет Postimees, сегодня утром правление Центристской партии обсуждает дальнейшие шаги в разрешении политического кризиса. Поскольку избранные в Рийгикогу министры возвращаются в парламент, их замещающие члены должны уйти. Из-за этого место в парламенте потеряет председатель финансовой комиссии Андрей Коробейник, вместо которого центристы хотят выдвинуть Яака Ааба. 

Центристская пария предложила EKRE и «Отечеству» сформировать новое правительство. «Отечество» обещало принять решение относительно того, с кем будет вести переговоры, сегодня после полудня.

В прошлую пятницу премьер-министр Кая Каллас заявила, что прекращает сотрудничество с Центристской партией и попросила президента освободить от должностей министров-центристов.

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