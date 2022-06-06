Галерея ⟩ Центристская партия собралась на кризисное совещание

Как пишет Postimees, сегодня утром правление Центристской партии обсуждает дальнейшие шаги в разрешении политического кризиса. Поскольку избранные в Рийгикогу министры возвращаются в парламент, их замещающие члены должны уйти. Из-за этого место в парламенте потеряет председатель финансовой комиссии Андрей Коробейник, вместо которого центристы хотят выдвинуть Яака Ааба.

Центристская пария предложила EKRE и «Отечеству» сформировать новое правительство. «Отечество» обещало принять решение относительно того, с кем будет вести переговоры, сегодня после полудня.