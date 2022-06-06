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Главным редактором Postimees стал Прийт Хыбемяги

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Главным редактором Postimees стал Прийт Хыбемяги
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Прийт Хыбемяги.
Прийт Хыбемяги. Фото: Madis Veltman

В понедельник к работе на посту главного редактора Postimees приступает Прийт Хыбемяги.

Председатель правления Postimees Grupp Тоомас Тийвель выразил удовлетворение в связи с вступлением Хыбемяги в команду Postimees. «Большой опыт Прийта в качестве медиадиректора, журналиста и преподавателя безусловно позволит закрепить ведущую роль Postimees в качестве самого качественного и влиятельного медиаконцерна Эстонии», - сказал Тийвель.

Хыбемяги окончил с дипломом cum laude программу бакалавриата на отделении журналистики Таллиннского университета, он также изучал в Тартуском университете русский язык и литературу. Хыбемяги работал заместителем главного редактора в журнале Noorus, главным редактором газет Õhtuleht, Eesti Päevaleht и Eesti Ekspress, а также медиадиректором Ekspress Grupp.

С 2012 года Хымебяги преподает журналистику в Таллиннском университете. Он более десяти лет был ведущим передачи Keskpäevatund на радио Kuku.

Ранее бывший главным редактором и ответственным выпускающим Postimees Марти Аавик с понедельника больше не работает в концерне. Postimees Grupp благодарит Аавика за вклад в развитие Postimees.

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