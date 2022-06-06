23 мая Центральная криминальная полиция задержала члена правления ссудно-сберегательного общества развития Эстонии, которому было предъявлено подозрение в совершении инвестиционного мошенничества.
Члена правления ссудно-сберегательного общества развития Эстонии подозревают в мошенничестве
Согласно подозрению, 39-летний Максим представил для получения инвестиций ложные данные. В уголовном производстве проверяется, не делал ли член правления заведомо ложные публичные заявления от имени ссудно-сберегательного общества развития Эстонии относительно представления годовых отчетов, проведения общего собрания вкладчиков, гарантирования срочных вкладов в ссудно-сберегательное общество и инвестирования депонированных средств.
Согласно собранным доказательствам, есть основания подозревать, что член правления ссудно-сберегательного общества злоупотребил своим положением, предоставляя ложную информацию, и нанес ущерб ссудно-сберегательному обществу и, тем самым, интересам вкладчиков.
По словам руководителя бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаури, связанное с инвестициями находится в сфере повышенного интереса полиции уже несколько лет, чтобы обеспечить доверие к этой области и уменьшить наносимый мошенничеством ущерб. Он отметил, что вмешательство в деятельность ссудно-сберегательного общества является крайней мерой, которую полиция предпринимает только лишь тогда, когда выявляются обстоятельства, указывающие на совершение уголовных преступлений.
«В данном случае у нас есть основание подозревать, что деятельность члена правления не отвечала интересам вкладчиков и интересам ссудно-сберегательного общества. То, насколько велики убытки и как точно были использованы инвестиции, вложенные в ссудно-сберегательное общество, мы выясним в ходе предварительного следствия», - сказал Лаур.
Государственный прокурор Алар Лехесметс отметил, что ссудно-сберегательные общества не сравнимы с банками, куда можно размещать свои средства в качестве так называемого пассивного вкладчика. Также над ними не осуществляется контроль со стороны Финансовой инспекции. «В то время, когда интерес граждан в отношении своих сбережений и их инвестиций, а также защите сбережений от инфляции только растет, то до помещения средств следует основательно выяснить, куда и кому доверяются свои средства», - сказал Лехесметс.
«Ссудно-сберегательные общества созданы для консолидации активной деятельности членов и на членов возлагается обязанность отстаивать интересы ссудно-сберегательные общества. У членов ссудно-сберегательного общества есть право запрашивать получение информации у правления в отношении деятельности ссудно-сберегательного общества, а также о порядке предоставления кредитов и установлении максимальной суммы кредита. В существующей практике в делах, по которым возбуждалось уголовное производство, общим было то, что при заключении договора с ссудно-сберегательным обществом вкладчики уполномочивали осуществлять свои права члену правления ссудно-сберегательного общества. По сути, это отказ от контроля над тем, что происходит в ссудно-сберегательном обществе, а также отказ контроля над собственными деньгами. К сожалению, именно отказ от своих прав и ранее давал членам правления ссудно-сберегательных обществ возможность направлять вложенные средства вместо инвестиции в акционерные общества, связанные с ними. В уголовном производстве будем выяснять, действовало ли ссудно-сберегательное общество развития Эстонии подобным образом и в какой мере это происходило», - указал Лехесметс.
Уголовным производством руководит Государственная прокуратура и расследование ведет бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции.