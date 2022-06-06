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Отвечает ли Сеэдер за свои слова? «Отечество» будет вести параллельные переговоры

rus.postimees.ee
Отвечает ли Сеэдер за свои слова? «Отечество» будет вести параллельные переговоры
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Хелир-Валдор Сеэдер.
Хелир-Валдор Сеэдер. Фото: Madis Veltman

Председатель партии «Отечество» делает противоречивые заявления: если Postimees он сказал, что параллельных переговоров вести не собирается, то ERR подтвердил, что они должны пройти.

В опубликованном сегодня в Postimees интервью председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что его партия никогда не вела параллельных переговоров: «В то время, когда я являлся председателем партии, мы не вели переговоров за спиной и не собираемся это делать. Возможно, это является одной из причин, по которой со мной трудно договариваться, поскольку возникает ощущение, что я закрытый. В действительности я не закрытый, а просто требовательный и целеустремленный».

«Мы не отказываемся от договоренностей легко  и не подводим людей. Но если договоренность достигнута, я ее придерживаюсь и мне можно доверять. Я не говорю сейчас о прежних лидерах партии, как Цахкна, который вел удивительные переговоры в курилке с Осиновским», - сказал Сеэдер.

Сегодня утром на ERR Сеэдер сказал уже следующее: «Я не уверен, что сегодня будет занята ясная позиция по поводу коалиционных переговоров. Я думаю, что собирающаяся сегодня (в понедельник, в 16.00ред.) партия и фракция вынесут решение о том, что нужно встретиться с обеими возможными коалициями». А это означает, что партия «Отечество» собирается провести консультации, с одной стороны, с Партией реформ и Социал-демократической партией, а с другой стороны, с Центристской партией и EKRE.

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