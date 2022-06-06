Съест ли Сеэдер свои слова? «Отечество» все же будет вести параллельные переговоры

В опубликованном сегодня в Postimees интервью председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что его партия никогда не вела параллельных переговоров: «В то время, когда я являлся председателем партии, мы не вели переговоров за спиной и не собираемся это делать. Возможно, это является одной из причин, почему со мной трудно договариваться, поскольку возникает ощущение, что я закрытый. В действительности я не закрытый, я просто требовательный и целенаправленный в своих просьбах».

«Мы не отказываемся легко от договоренностей и не подводим людей. Но если договоренность достигнута, то я ее придерживаюсь и мне можно доверять. Я не говорю сейчас о прежних лидерах партии, как Цахкна, который вел удивительные переговоры в курилке с Осиновским», - сказал Сеэдер.