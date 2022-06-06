Председатель партии «Отечество» ведет противоречивые разговоры: если в Postimees он сказал, что параллельных переговоров вести не собирается, то в ERR он подтвердил, что они должны пройти.
Съест ли Сеэдер свои слова? «Отечество» все же будет вести параллельные переговоры
В опубликованном сегодня в Postimees интервью председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что его партия никогда не вела параллельных переговоров: «В то время, когда я являлся председателем партии, мы не вели переговоров за спиной и не собираемся это делать. Возможно, это является одной из причин, почему со мной трудно договариваться, поскольку возникает ощущение, что я закрытый. В действительности я не закрытый, я просто требовательный и целенаправленный в своих просьбах».
«Мы не отказываемся легко от договоренностей и не подводим людей. Но если договоренность достигнута, то я ее придерживаюсь и мне можно доверять. Я не говорю сейчас о прежних лидерах партии, как Цахкна, который вел удивительные переговоры в курилке с Осиновским», - сказал Сеэдер.
Сегодня утром на ERR Сеэдер сказал уже следующее: «Я не уверен, что сегодня будет занята четкая позиция о том, что, да, вот с ними мы начинаем коалиционные переговоры. Я считаю, что собирающаяся сегодня (в понедельник, в 16.00 — ред.) партия и фракция вынесут решение о том, что нужно встретиться с обеими возможными коалициями». А это означает, что партия «Отечество» собирается провести консультации, с одной стороны, с Партией реформ и Социал-демократической партией, а с другой стороны, с Центристской партией и EKRE.