Эдгар Сависаар: Партия реформ так и так выиграет от происходящего

«Fifty-fifty», - сказал Сависаар, которого председатель Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас поздравила с днем рождения синими гортензиями. «Я считаю, что как только Сеэдер выйдет из больницы, он решит, с кем ему идти дальше», - добавил политик.

По словам Сависаара, решение Каи Каллас прекратить сотрудничество с Центристской партией и освободить всех министров от коалиционной партии от занимаемой должности сюрпризом для него стало: «Я думал, что Центристская партия уже на следующий день после истории с семейными пособиями выразит ей вотум недоверия. Тут был вопрос времени: кто успеет первым. Кая обошла Ратаса».