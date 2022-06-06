Отметивший в конце мая 72-летие ветеран-политик Эдгар Сависаар, комментируя политическую ситуацию и возможную расстановку сил, сказал, что у разных сторон при создании новой коалиции имеются равные возможности, пишет Postimees.
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Эдгар Сависаар: Партия реформ выиграет от происходящего в любом случае
Эдгар Сависаар: Партия реформ выиграет от происходящего в любом случае
«Fifty-fifty», - сказал Сависаар, которого председатель Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас поздравила с днем рождения синими гортензиями. «Я считаю, что как только Сеэдер выйдет из больницы, он решит, с кем ему идти дальше», - добавил политик.
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