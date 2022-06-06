В Латвии запретили трансляцию всех российских каналов

Решение принято на основании нормы нового закона, предусматривающей, что в Латвии не должны работать программы, зарегистрированные в стране, которая угрожает территориальной интегрированности и независимости других государств, сообщает латвийская служба новостей rus.lsm.lv со ссылкой на агентство LETA.