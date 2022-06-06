Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете трансляции тех последних 80 телеканалов из РФ, которые еще можно было смотреть на территории Латвии, сообщил Rus.Err.ee.
В Латвии запретили трансляцию всех российских каналов
В Латвии запретили трансляцию всех российских каналов
Решение принято на основании нормы нового закона, предусматривающей, что в Латвии не должны работать программы, зарегистрированные в стране, которая угрожает территориальной интегрированности и независимости других государств, сообщает латвийская служба новостей rus.lsm.lv со ссылкой на агентство LETA.
Решение останется в силе до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и не вернет Украине Крым.
Решение вступает в силу 9 июня.
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