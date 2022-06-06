Пн, 6.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Латвии запретили трансляцию всех российских каналов

rus.postimees.ee
В Латвии запретили трансляцию всех российских каналов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Российские телеканалы. Иллюстративное фото.
Российские телеканалы. Иллюстративное фото. Фото: Pm, Shutterstock

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете трансляции тех последних 80 телеканалов из РФ, которые еще можно было смотреть на территории Латвии, сообщил Rus.Err.ee.

Решение принято на основании нормы нового закона, предусматривающей, что в Латвии не должны работать программы, зарегистрированные в стране, которая угрожает территориальной интегрированности и независимости других государств, сообщает латвийская служба новостей rus.lsm.lv со ссылкой на агентство LETA.

Решение останется в силе до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и не вернет Украине Крым.

Решение вступает в силу 9 июня.

Ключевые слова
Наверх