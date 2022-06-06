Пн, 6.06.2022
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Центристская партия не получила желаемого: председателем комиссии по финансам стал Айвар Кокк

Лоора-Элизабет Ломп
Центристская партия не получила желаемого: председателем комиссии по финансам стал Айвар Кокк
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Айвар Кокк.
Айвар Кокк. Фото: Sander Ilvest

Председателем комиссии по финансам Рийгикогу был избран член партии «Отечество» Айвар Кокк.

В парламентской комиссии по финансам в связи с истечением срока полномочий Андрея Коробейника (Центристская партия) прошли внеочередные выборы председателя и заместителя председателя.

На сегодняшнем собрании фракции Центристской партии было принято решение предложить на пост председателя финансовой комиссии Яака Ааба.

Но председателем был избран Айвар Кокк, за которого проголосовали пять членов комиссии, а три члена проголосовали за Яака Ааба - и он стал заместителем председателя.

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