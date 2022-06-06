Центристская партия не получила желаемого: председателем комиссии по финансам стал Айвар Кокк

В парламентской комиссии по финансам в связи с истечением срока полномочий Андрея Коробейника (Центристская партия) прошли внеочередные выборы председателя и заместителя председателя.

Но председателем был избран Айвар Кокк, за которого проголосовали пять членов комиссии, а три члена проголосовали за Яака Ааба - и он стал заместителем председателя.