Председателем комиссии по финансам Рийгикогу был избран член партии «Отечество» Айвар Кокк.
Центристская партия не получила желаемого: председателем комиссии по финансам стал Айвар Кокк
Центристская партия не получила желаемого: председателем комиссии по финансам стал Айвар Кокк
В парламентской комиссии по финансам в связи с истечением срока полномочий Андрея Коробейника (Центристская партия) прошли внеочередные выборы председателя и заместителя председателя.
На сегодняшнем собрании фракции Центристской партии было принято решение предложить на пост председателя финансовой комиссии Яака Ааба.
Но председателем был избран Айвар Кокк, за которого проголосовали пять членов комиссии, а три члена проголосовали за Яака Ааба - и он стал заместителем председателя.
Ключевые слова