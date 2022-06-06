Мэр Тарту созвал совещание по вопросу переноса монумента и захоронений в Раади

Клаас сказал, что идеей встречи было создать общее информационное пространство для всех сторон, однако, никаких договоренностей еще не достигнуто.

«Министерство обороны работает, комиссия во воинским захоронениям собирается, подобные предложения поступают со всей Эстонии, - сказал Клаас. - Мы ждем письмо от комиссии, в котором будут уточнены некоторые моменты. В сотрудничестве между ведомствами будет составлен план работы, который должен быть согласован. Ясно, что перезахоронение и все остальные процедуры нужно делать в Тарту вежливо».

Принимавший участие в совещании председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас сказал, что сейчас у него создалось ощущение, что с этим вопросом можно идти дальше, но импульс для этого дает комиссия по воинским захоронениям: «Цель — демонтировать монумент и перезахоронить похороненных там. Это предполагает основательное исследование, где и сколько людей похоронено, место, куда перенести, а также иные технические и финансовые договоренности. Прокомментировать вопрос подробнее мы сможем, когда план будет составлен. Сейчас нет договоренностей по всему плану, есть цель, которую мы с Урмасом Классом сформулировали письменно».

Совещание комиссии по воинским захоронениям должно пройти в течение июня, тогда будет решено, какие шаги нужно предпринять дальше по воинским захоронениям и монументу в Раади. Так вопрос прокомментировало Министерство обороны.

Председатель Тартуского городского собрания Тынис Лукас и мэр Урмас Клаас 9 мая отправили в министерства обороны и культуры, а также в комиссию по воинским захоронениям письмо, в котором попросили вывезти из парка Раади расположенный там монумент. На монументе установлена надпись: «Своих защитников и освободителей — всех сынов Советского союза — благодарный Тарту будет помнить во все времена».