Виктор Ерофеев ⟩ Преображение Павлика Морозова: теперь он борется с нацистами

Пионер - всем ребятам пример! Я очень гордился, когда меня приняли в пионеры. Но я тут же осрамился, потому что на вопрос учительницы, откуда взялось слово «пионер», сказал, что это от цветка пион. Весь класс заржал, а я сам стал красным, как пион. В пионерском податливом возрасте из гордости и стыда, как из пластилина, можно вылепить какую угодно организацию во славу государственной идеологии.

Быть готов! – Всегда готов! – этот лозунг сильнее заложенного в нем смысла. Невольно ты становишься пешкой, солдатом, рабом, подчиненным – тебя крутят, как хотят. 100 лет назад детей решили постричь над единую гребенку – отсюда до сих пор у нас нет личностной политической культуры, зато есть хитроумная практика повиновения. В наши камуфляжные дни все эти последствия особенно видны, почти как срамное видение, но раз это видно, так и хорошо, все повторим, так давайте, решили, повторить и это.

История пионерии связана с несколькими лидерами российского бойскаутского движения, которые, сменив зеленые галстуки на красные, помогли переоформить его в детский коммунистический кулак, который, возмужав, уничтожил основных пионерских главарей в годы большого террора.