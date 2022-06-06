Рауль Ребане - о выборе «Отечества»: неверное решение может превратить завидную невесту в старую деву

В своем посте в Facebook Ребане подчеркивает, что у «Отечества» в Рийгикогу 12 голосов, а не 24 - и это тоже надо учитывать. «Кого бы ни выбрало Отечество, это продлится девять месяцев. Нынешние министерские сроки кратковременны, а результат следующих выборов — капитал», — описывает он текущую ситуацию.

Опытный медиаэксперт написал, что влияние сегодняшнего выбора нужно оценивать через призму образа будущего. «Имидж рождается из выбора направления и поведения. Мой отец любил говорить, что если идти к соседу и выбрать не то направление, то в гости никогда не попадешь. Даже если бежать», — предупреждает Ребане.

По словам Ребане, выбор направления и партнера является для Отечества очень стратегическим, одним из самых важных в их истории. «Представьте себе политические партии в виде акционерных обществ. Чьи акции вы бы купили сегодня? А в следующем году?» — говорит он.