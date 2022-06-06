"Отечество" находится на самом серьезном перепутье в своей истории: двигаться в том же направлении, что и в 1990-х и 2000-х годах, или сменить его. Медиа-эксперт Рауль Ребане заявил в своем посте в Facebook, что в статусе завидной невесты партия долго не продержится, пишет Postimees.
Рауль Ребане - о выборе «Отечества»: неверное решение может превратить завидную невесту в старую деву
В своем посте в Facebook Ребане подчеркивает, что у «Отечества» в Рийгикогу 12 голосов, а не 24 - и это тоже надо учитывать. «Кого бы ни выбрало Отечество, это продлится девять месяцев. Нынешние министерские сроки кратковременны, а результат следующих выборов — капитал», — описывает он текущую ситуацию.
Опытный медиаэксперт написал, что влияние сегодняшнего выбора нужно оценивать через призму образа будущего. «Имидж рождается из выбора направления и поведения. Мой отец любил говорить, что если идти к соседу и выбрать не то направление, то в гости никогда не попадешь. Даже если бежать», — предупреждает Ребане.
По словам Ребане, выбор направления и партнера является для Отечества очень стратегическим, одним из самых важных в их истории. «Представьте себе политические партии в виде акционерных обществ. Чьи акции вы бы купили сегодня? А в следующем году?» — говорит он.
«Сегодня лидеры одной партии обдумывают свое будущее. Это решение скажется на партии в долгосрочной перспективе, будет долго сопровождать ее. Неверное решение сегодня к следующим выборам может превратить эту завидную невесту в безнадежную старую деву. Интересное время…» - закончил свой пост Ребане.